Уровень воды в Оке достиг минимума

Уровень Оки в районе Мурома достиг минимального показателя с начала года. На сегодняшний день вода опустилась до отметки -92 см, сообщает портал «Муром24». Обмелению способствовало отсутствие дождей и низкий уровень грунтовых вод. Теперь пассажирские суда с минимальной осадкой 170 см уже не могут зайти в порт.

По этой причине в Муром не смог приплыть теплоход «Василий Чапаев», который развозил медиков по российским городам в рамках акции «Волна здоровья». Столичным докторам пришлось добираться до города на автобусах.

Снижение уровня воды фиксируется и в других реках России.

В Муроме самый низкий уровень воды в Оке наблюдался в начале двухтысячных, когда она опустилась до отметки -1 метр. На старых фотографиях можно увидеть еще более критичное обмеление реки. Между тем, по словам экспертов, ничего страшного в этом нет. Уже в ближайшее время в реке ожидается подъем воды.

— Просто такой интересный год. То быстрое таяние снега и отсутствие дождей, то вновь уровень воды в реках увеличился. В конце августа и начале сентября опять погода способствовала снижению уровня воды. Но уже в ближайшее время все изменится. Похолодает, выпадут осадки. Так что переживать на этот счет не стоит. Все крупные реки во Владимирской области регулируются. Основные запасы воды хранятся в водохранилищах, — рассказал «Призыв ТВ» старший преподаватель Института экологии и биологии ВлГУ Руслан Жуков.

Ранее «Призыв» сообщал, что похолодание и дожди во Владимирскую область принесут циклоны-«пауки». Антициклон покидает центральные регионы России.

Ольга Ефремова

Фото «Муром24»