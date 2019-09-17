Управление образования: жалоб на питание в школах Владимира нет

Жалоб на организацию питания в школах Владимира за последнее время в городское управление образования не поступало. Об этом заявила заместитель начальника ведомства Ирина Пенькова во время инспекции по школе №49. Накануне там проверяли организацию питания. Помимо сотрудников управления образования в рейде приняли участие специалисты управления экономики, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг мэрии, а также депутаты Горсовета.

В этом году на питание учащихся городских школ предусмотрено 111 миллионов 508 тысяч рублей.

Это на 3 миллиона рублей больше, чем в прошлом году. 68 миллионов 720 тысяч выделяет бюджет города. Еще 42 миллионов 788 тысяч рублей направляет областной бюджет в виде субсидии на организацию питания учеников начальных классов.

Стоимость завтрака в школьных столовых — 40 рублей, обеда — 50 рублей. Бесплатно завтракать и обедать имеют право учащиеся 1-4 классов из малообеспеченных семей и многодетных семей (всех категорий), дети-инвалиды и дети родителей-инвалидов. Всем остальным учащимся начальной школы предоставлена компенсация оплаты питания в сумме 20 рублей в день.

Среди учащихся 5-11 классов право на бесплатное питание имеют 340 обучающихся по адаптированным образовательным программам. Еще 3313 учащихся среднего и старшего звена из малообеспеченных семей и дети-инвалиды могут выбрать бесплатный завтрак или обед.

Если во Владимире официально жалоб на школьное питание не фиксируется, то по России нарушения выявлены в более чем в 3 тысячах образовательных организаций. Об этом в конце августа заявила детский омбудсмен Анна Кузнецова, опираясь на результаты мониторинга, проведенного в 75 регионах.

Ранее «Призыв» писал, что Владимирская область стала пилотным регионом реализации программы родительского контроля за питанием в школах. Инициативные родители получили возможность посещать столовые, смотреть меню и продукты и узнавать мнение школьников.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»