Угроза ликвидации «неотложки» в Головино миновала

Угроза ликвидации пункта неотложной медицинской помощи в посёлке Головино Судогодского района отступила. Надолго ли, пока неизвестно. После материала «Призыва» о планах сокращения «неотложки» руководство районного здравоохранения попыталось разрядить обстановку. Главврач Судогодской ЦРБ Алексей Трофимов сказал, что информация, заставившая изрядно поволноваться жителей посёлка, — это всего-навсего слухи. Хотя нелепость подобного объяснения очевидна, мы не будем его опровергать. Нам важнее другое — людям сохранили возможность оперативно получить врачебную помощь по срочным вызовам. Это главное.





«Призыв» готов согласиться с гипотезой о том, что приказ о ликвидации пункта неотложной медицинской помощи головинцам просто приснился. А мне лично пригрезился мой телефонный разговор с главврачом, где Алексей Владимирович довольно спокойно говорил о том, что больших негативных последствий оптимизация не повлечёт. Заодно также померещился разговор с главой района, который перспективы сокращения «неотложки» рассматривал совсем не как сплетни, а как возможное административное решение, имеющее свои минусы и плюсы. Периферийная мистика – бывает.

Ещё раз повторим: головинцев на какое-то время оставили в покое, и «Призыв» это вполне устраивает.

За восемь месяцев нынешнего года сотрудники пункта неотложной медицинской помощи головинской амбулатории сработали по 320 вызовам. С точки зрения современного медицинского менеджмента, где важнее всего — цифры, это немного. Чуть более одного выезда в день — разве это показатель? Но если оторвать нос от калькулятора, то 320 вызовов — это, возможно, 320 спасённых жизней. Согласитесь, другой коленкор.

Два года назад головинскую «неотложку» уже пытались секвестировать. Тогда заявления об уходе написали главврач поселковой амбулатории и педиатр. (Если б они рассчитались, крест можно было бы ставить и на самой амбулатории — там всего 4 врача, не считая младшего состава). Сработало. Подразделение сохранили. В нынешней ситуации до заявлений дело не дошло. Потому что активизировалось население. Вчера в «Призыв» звонили жители посёлка Головино. Благодарили за материал, за помощь. Звали в гости. Мы — с радостью. Но желательно по более позитивному поводу.

Николай Лившиц

Фото: pbs.twimg.com