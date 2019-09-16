Уборочная кампания идет с осложнениями

Сельхозпредприятия Владимирской области задержались с уборкой урожая. Cвоевременно выйти в поле, поясняют в департаменте сельского хозяйства, помешали дожди. Сейчас уборочная кампания набирает обороты. Идет заготовка кормов, уборка зерновых и овощей. В передовиках традиционно урожайные районы: Кольчугинский, Юрьев-Польский, Меленковский и Собинский.



По состоянию на 12 сентября зерновые культуры убраны с площади 62,2 тысяч гектаров. В полях еще осталось 25% урожая. Средняя урожайность — 23,5 центнер с гектара. Все рекорды по показателям побило одно хозяйство в Меленковском районе. На полях «Мелагро» собрали 49,6 центнера с гектара!

Одновременно в сельхозпредприятиях идет уборка овощей. Морковь, лук, свекла, кабачки — собрано уже 2,9 тысяч тонн. Половина — еще в поле. Синоптики прогнозируют дождливую погоду, это может осложнить уборочную кампанию.

С уборкой овощей могут возникнуть сложности из-за погоды

По данным регионального департамента сельского хозяйства, картофель выкопан с площади 1,09 тысяч гектаров, это чуть более 35%. При этом, урожайность высокая — 337 центнеров с гектара. В прошлом году, по информации Владимирстата, эти показатели были вдвое ниже.

Продолжается заготовка кормов. Заготовлено сено, сенаж, готовый силос, солома. Объемы меньше прошлогодних — сказывается засуха мая-июня, когда, как сообщал «Призыв», погибло тысячи гектаров посевных. Сельхозпроизводители потерпели миллионные убытки.



Хорошая новость в том, засуха не отразилась на «борщевом наборе». Свежий урожай овощей уже можно увидеть на ярмарках выходного дня у гипермаркетов. Цены на морковь, свеклу, лук и картофель снижаются. За мешок обещают хорошую скидку. По данным Владимирстата, существенно растут объемы продаж картофеля. В первом полугодии продано около 24 тысячи тонн, что на треть больше прошлогодних показателей.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»