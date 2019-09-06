У “Сервисрезерва” отозвали лицензию. Как выбрать надежную страховую?

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Кто представлен на владимирском рынке автострахования?
Региональный рынок автострахования переживает большие перемены. Компания «Сервисрезерв», клиентами которой, по предварительным подсчетам, являются примерно 40% автолюбителей Владимирской области, лишилась лицензии. На прошлой неделе ее отозвал Центральный Банк. При этом информация о передаче страхового портфеля компании «АСКО- страхование» пока не подтверждается. На фоне перемен автолюбители задумались над тем, как выбрать надежную страховую, чтобы в случае ДТП проблем с выплатами по полису ОСАГО не было. «Призыв» задал актуальные вопросы опытному юристу Юрию Шутову.
На рынке огромный выбор страховых компаний. В нашей области наиболее популярны и достаточно надежны: «Росгосстрах», «Согаз», «РЕСО-гарантия», «АльфаСтрахование», «Ренессанс», «Энергогарант».
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Есть ли сейчас навязанные услуги и очереди?
Еще не так давно большинство страховых компаний по надуманным причинам отказывали клиентам в оформлении полиса ОСАГО или заставляли вместе с ним приобретать какие-то другие страховки. Автолюбители жаловались на большие очереди и бюрократические проволочки. Однако такое поведение оказалось вне закона. Как обстоят дела сегодня?
Сегодня страховые надежно защищены законом об ОСАГО. К примеру, чтобы подать в суд на страховщика, нужно ждать не менее 3 месяцев. И компании достаточно смело продают полисы, что достаточно комфортно для покупателей.
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Когда страховая может предъявить регрессные требования?
Не все автолюбители знают, что страховая компания может предъявить своему клиенту регрессные требования. Потребовать от виновника ДТП финансового возмещения своих убытков. В каких случаях эти запросы правомерны и автолюбитель с полисом ОСАГО на руках обязан заплатить?
Страховщик может выдвинуть регрессные требования, если:
- водитель, виновный в ДТП, был пьян;
- водитель, виновный в ДТП, скрылся с места аварии, но был найден сотрудниками ГИБДД;
- водитель, виновный в ДТП, не был вписан в полис;
- действие полиса не распространяется на период времени, когда произошло ДТП (бывают страховки с исключением, например, зимних месяцев);
- виновник ДТП не передал в свою страховую извещение в течение 5 рабочих дней после ДТП.
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Стоит ли оформлять европротокол и в каких случаях?
Мало приобрести полис ОСАГО, важно правильно оформить ДТП. Только такой документ заставит страховую компанию заплатить. Как обезопасить себя от неожиданных проблем?
Помните, что европротокол создан для небольших ДТП. Его можно оформить, если:
- нет разногласий в обстоятельствах ДТП и сумме ущерба. То есть виновник полностью признает свою вину и подтверждает это записью в европротоколе;
- у обоих водителей есть действующий полис ОСАГО и сумма ущерба не более 100 000 рублей.
Также, оформляя европротокол, внимательно читайте оба экземпляра. Вам могут сказать одно, а написать другое.
Если есть малейшие сомнения и разногласия, то вызывайте аварийного комиссара или сотрудника ГИБДД.
Полина Тарбеева
Заглавное фото: auto.today
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