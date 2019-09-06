У “Сервисрезерва” отозвали лицензию. Как выбрать надежную страховую?

Региональный рынок автострахования переживает большие перемены. Компания «Сервисрезерв», клиентами которой, по предварительным подсчетам, являются примерно 40% автолюбителей Владимирской области, лишилась лицензии. На прошлой неделе ее отозвал Центральный Банк. При этом информация о передаче страхового портфеля компании «АСКО- страхование» пока не подтверждается. На фоне перемен автолюбители задумались над тем, как выбрать надежную страховую, чтобы в случае ДТП проблем с выплатами по полису ОСАГО не было. «Призыв» задал актуальные вопросы опытному юристу Юрию Шутову.

На рынке огромный выбор страховых компаний. В нашей области наиболее популярны и достаточно надежны: «Росгосстрах», «Согаз», «РЕСО-гарантия», «АльфаСтрахование», «Ренессанс», «Энергогарант».