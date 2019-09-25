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Ты что, жадина? Стоит ли заставлять ребенка делиться

Делиться или нет, решает ребенок

«Ну-ка дай мне твою сумку! » Как вы отреагируете на столь наглое заявление коллеги или прохожего на улице. Конечно, откажете. А кто-то скажет, что не лишним будет и полицию вызвать.  Тогда почему же многие родители требуют от своих детей, чтобы они обязательно делились своими игрушками с незнакомыми детьми в песочнице?  С другой стороны, привычка делиться  помогает наладить отношения с людьми, укрепить дружбу, получить радость от того, что сделал что-то хорошее. Где же пролегает тонкая грань между правом на личную собственность и альтруизмом, почему полезно научиться говорить «нет» в детстве и с какого возраста ребенок осознанно готов делиться, ищем ответы вместе с психологом Наталией Фельдман. 

  • 1.16 — о том, что любая игрушка имеет хозяина; 
  • 1.52 — о праве ребенка оставить свою вещь при себе; 
  • 2.06 — узнаете, с какого возраста ребенок способен на альтруизм; 
  • 2.47 — можно ли в семье воспитать желание делиться; 
  • 3.16 — о важном умении говорить «нет»; 
  • 4.06 — о  том, что в отказе ничего страшного нет, 

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: n1s1.hsmedia.ru

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