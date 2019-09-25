Ты что, жадина? Стоит ли заставлять ребенка делиться

«Ну-ка дай мне твою сумку! » Как вы отреагируете на столь наглое заявление коллеги или прохожего на улице. Конечно, откажете. А кто-то скажет, что не лишним будет и полицию вызвать. Тогда почему же многие родители требуют от своих детей, чтобы они обязательно делились своими игрушками с незнакомыми детьми в песочнице? С другой стороны, привычка делиться помогает наладить отношения с людьми, укрепить дружбу, получить радость от того, что сделал что-то хорошее. Где же пролегает тонкая грань между правом на личную собственность и альтруизмом, почему полезно научиться говорить «нет» в детстве и с какого возраста ребенок осознанно готов делиться, ищем ответы вместе с психологом Наталией Фельдман.

1.16 — о том, что любая игрушка имеет хозяина;

1.52 — о праве ребенка оставить свою вещь при себе;

2.06 — узнаете, с какого возраста ребенок способен на альтруизм;

2.47 — можно ли в семье воспитать желание делиться;

3.16 — о важном умении говорить «нет»;

4.06 — о том, что в отказе ничего страшного нет,

Подготовила Дарья Ермолина

Заглавное фото: n1s1.hsmedia.ru