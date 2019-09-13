Циклоны-«пауки» принесут похолодание и дожди

Осень заявит о себе резким похолоданием. Антициклон покидает центральные регионы России. Пятница станет последним тёплым и солнечным днем на этой неделе. Уже завтра, 14 сентября, во Владимирской области столбик термометров начнет стремительно опускаться вниз. В дневные часы воздух не прогреется выше +17 градусов. Ночью всего +6 градусов. Еще холоднее в воскресенье — не более +13 градусов. Ветер усилится.

Популярные погодные сервисы предсказывают дожди.

Синоптики поясняют: в глубокую осень нас погрузят циклоны-«пауки». С наступлением новой недели похолодание продолжится. По предварительным прогнозам, к следующему четвергу температура может опуститься до +11 градусов.

— В субботу начнётся генеральное наступление осени. В последующие две недели на синоптических картах будут господствовать циклоны-«пауки», из-за которых ожидается преимущественно пасмурная, дождливая, ветреная и холодная погода, — сообщает сайт центра погоды «Фобос».

Тем не менее тепло еще может вернуться во Владимирскую область.

Примерно с 27 сентября синоптики предрекают наступление третьего, так называемого, старого бабьего лето. Однако температурные показатели будут куда скромнее.

Ранее «Призыв» сообщал, что из-за жаркой и сухой погоды во Владимирской области установлен высокий класс пожарной опасности.

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»