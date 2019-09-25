Цены в кафе в Ледовом дворце могут стать рыночными

Расценки в новом и единственном муниципальном Ледовом дворце хотят пересмотреть. Пока речь идет только о стоимости питания в кафе, расположенном на втором этаже комплекса. В будние дни оно работает исключительно для воспитанников детско-юношеской школы по хоккею и фигурному катанию. Всю пищу готовит и поставляет муниципальный комбинат питания «Школьный», который обслуживает школы города. Цены сопоставимые. Стоимость обедов и выпечки такая же, как в школах.



Но Ледовый дворец посещают и взрослые. Одни занимаются в тренажерном зале, другие арендуют лед для хоккейных баталий, третьи — родители, ожидающие своих юных спортсменов. Все они едят в кафе по социальным ценам. Это возмутило депутатов горсовета.

Диалог замглавы города Владимира Ларисы Пышониной и директора комбината питания «Школьный» Надежды Зайцевой:

Л.П.: Ледовый дворец — социальный объект. Разработано меню с маленькими ценами. Питаются дети. Это прекрасно. Есть еще и взрослые. Не задумывались вы еще о втором меню, коммерческом? С той целью, чтобы вы (комбинаты питания. — Прим. авт. ) не говорили, что не хватает средств на премии сотрудникам. Вы получаете помощь администрации, а приходят люди с улицы. Не нужно уравнивать.

) не говорили, что не хватает средств на премии сотрудникам. Вы получаете помощь администрации, а приходят люди с улицы. Не нужно уравнивать. Н.З.: Социальные цены только в течение недели, когда занимаются дети. Когда же проводятся массовые мероприятия, блюда устанавливаются с другой наценкой. Не можем распространять наценку 45%.

Л.П.: Люди идут с улицы. Я знаю точно.

Н.З.: Не пускают людей, хотя хотели и работники ГАИ, и таможни.

Л.П.: Тогда сделайте проверку. Пусть будет меню с другими ценами.

В выходные, когда пускают всех владимирцев на массовое катание и хоккейные матчи, кафе перемещается в холл Ледового дворца. Не каждый раз, но по возможности и цены там всегда выше. Но посетителей это не расстраивает, так как наличие горячих напитков и выпечки для родителей и детей всегда благо. Кафе и без того открывалось с большими сложностями. Для сравнения: в «Полярисе», на «Пингвине» и «Ералаше» общепит работает в том же режиме, что и каток.

Цены на услуги в муниципальном Ледовом дворце не отличаются от частников.

С другой стороны, при бюджетной поддержке стоимость катания и питания могла быть и ниже. Ведь владимирцы платят налоги в казну, а скидок на образование и спорт не наберется и на десяток.

Анна Тумановская

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