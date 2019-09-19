Целое село в наказание оставили без воды

Жители села Павловское Суздальского района вновь остались без воды. Два дня люди жили без холодной, и вот уже пошла вторая неделя – как без горячей. И это не плановые работы. В администрацию села пришло предупреждение от Дирекции единого заказчика, что из-за долгов поставки газа к котельной ограничат.

— Дирекция единого заказчика уведомляет, что задолженность жителей Павловского за горячее водоснабжение и отопление по состоянию на 1 сентября составляет 3 миллиона 596 тысяч рублей. В виду указанных обстоятельств ДЕЗ не имеет полной возможности исполнять свои обязательства перед поставщиком газа «Газпром межрегионгаз Владимир». В связи с чем поставщик вынужден вводить ограничения поставки газа котельной села Павловское, — процитировали уведомление в администрации Павловского сельского поселения.

Горячую воду в Павловском планово на две недели уже отключали, говорят жители. И вот опять. Про 35 дом на улице Центральной «Призыв» уже сообщал в мае этого года. Здесь проблемы с водоснабжением происходят систематически.

— У нас целую неделю нет горячей воды, два дня сидели ещё и без холодной. Покупали канистры с водой в магазине, чтобы пить и умываться. В туалет приходилось воду носить с огорода из бочки с дождевой водой. Света нет, сегодня ещё и газ отключат. Мы живём в допотопном мире что ли? Как раньше? У нас нет задолженности ни у кого. Почему мы должны сидеть без горячей воды?! В доме холодина, даже погреться в теплой ванне возможности нет, — возмущается жительница села Светлана Куприянова.

Задолженность за газ на 1 сентября составила более 3.5 миллионов рублей.

За питьевую холодную воду отчитался инженер Суздальских коммунальных систем. По его словам, её отключали для блага жителей – чистили резервуары.

– А холодной не было два дня потому что мы чистили резервуары чистой воды на станции обезжелезивания, — объяснил Владимир Прохоров, инженер МБУ «Суздальские коммунальные системы». — Все люди были предупреждены, объявления развешаны. Мы холодную воду отключали лишь ночью и днем на пару часов. Мы должны были почистить резервуары, провести хлорирование. Потому что пришли анализы, что вода плохая. Последний раз емкости чистили два года назад.

С вопросом, когда в квартирах жителей Павловского появится и горячая вода, «Призыв» попытался обратиться к директору Суздальских коммунальных систем Александру Бобкову. Но тот не брал трубку. Инженер МБУ «СКС», который заведует подключением горячего водоснабжения, отказался от комментариев. А в диспетчерской коммунальных систем ответили, что на улице Центральной ведутся профилактические ремонтные работы, газ отключают, а когда людям «дадут тепленькую», они не знают.

Пояснить ситуацию с газоснабжением и горячей водой «Призыву» пообещали в «Газпром межрегионгаз Владимир». В ближайшее время мы дадим их комментарий.

Ранее «Призыв» сообщал, что жители Павловского жалуются на проблемы с водопроводом. Тогда вышел из строя насос и водозаборный узел.

Татьяна Данилова

Фото «Призыв»