Трое человек пострадали при столкновении «ГАЗелей»

ДТП с пострадавшими произошло сегодня около шести утра в Александровском районе. На 111-м километре автодороги Колокша — Кольчугино — Александров — В.Дворики столкнулись два автомобиля «ГАЗель». По предварительной информации, 38-летний водитель одного из автомобилей, двигаясь в сторону Александрова, выехал на полосу встречного движения.

Один пассажир госпитализирован.

Пассажир одного из автомобилей был госпитализирован, двое пассажиров второго автомобиля направлены на амбулаторное лечение. По факту ДТП назначена проверка. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал о смертельной аварии, которая произошла на федеральной трассе в районе поворота на поселок Вольгинский. Водитель и пассажир скончались на месте аварии. Еще двое были госпитализированы.

Ольга Ефремова

Фото группы «AlexAutoLive | Александров» в «ВКонтакте»