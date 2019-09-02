Трио аферистов пойдет под суд за 13 миллионов рублей

Перед судом по обвинению в мошенничестве предстанут трое жителей Владимирской области. Аферисты 32, 40 и 28 лет развели доверчивых земляков на сумму 13 миллионов рублей. Они входили в доверие к жертвам, убеждая вложиться в свое » прибыльное дело». Обвиняемые, выяснило следствие, убеждали «инвесторов», что те смогут получить высокие проценты. Потерпевшие соглашались, брали кредиты и вкладывались. Доход дельцы делили между собой в равных долях.

Первое время потерпевшие действительно получали небольшие деньги.

Противоправная деятельность аферистов была выявлена сотрудниками УУР УМВД России по городу Владимиру и УЭБиПК УМВД России по Владимирской области в феврале этого года. Уголовное дело насчитывает 39 эпизодов. Общий ущерб составил 13 миллионов рублей. Дело из 29 томов направлено в суд для рассмотрения по существу.

Как ранее сообщал «Призыв», 46-летняя жительница Гусь- Хрустального попалась на крючок аферистов. Излишняя доверчивость стоила ей 1 миллиона 200 тысяч рублей.

Елена Пляскина

Фото: pp.userapi.com