Трассу через Содышку можно посмотреть в проекте

Четырехполосная дорога на Юрьев-Польском шоссе и дамбе реки Содышка, а также два надземных перехода на Горького – в планах дорожного развития, которые администрация Владимира предлагает обсудить горожанам. Проект планировки территории и схема дороги уже готовы. Их можно посмотреть и изучить в управлении архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте, 47.



Автомобилистам построят по дополнительной полосе с каждой стороны, а для пешеходов расширят тротуары. Для жилого квартала и садов сделают пять выездов. Велосипедистам предлагают отдельную, метровую полосу. У школы № 25 и на конечной остановке «Содышка» переходы планируют заменить на надземные. На границе города, при выезде в сторону Юрьев-Польского, предусмотрено транспортное кольцо пропускной способностью 700 единиц в час.

В районе перекрестка будут строить офисные и торговые центры

Мэрия разрешила застройщикам не прокладывать дублер «Пекинки» к строящимся жилым кварталам. Власти считают, что федеральной трассы после капремонта и дороги на Содышке после расширения будет достаточно.



Как «Призыв» сообщал ранее, также к обсуждению владимирцев предлагается дорога будущего, которая должна стать дублером улицы Горького. Она пройдет от Промышленного проезда до улицы Куйбышева, на «Пекинку».

Анна Тумановская

Фото «Призыв»