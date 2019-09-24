«Точки роста» открываются в 21 сельской школе

Образовательные центры цифрового и гуманитарных профилей «Точки роста» одновременно откроются сразу в 21 сельской школе 15 муниципальных образований Владимирской области. Произойдет это уже сегодня, 24 сентября, в формате марафона открытий в единый день по всем регионам России, где реализуется проект.

Центры «Точки роста» созданы в рамках нацпроекта «Образование». Их цель — обновить и модернизировать материально-техническую базу школ, чтобы в перспективе дети из глубинки могли приобщаться к современным технологиям и расширять свои гуманитарные знания.

На оборудование образовательных учреждений из федерального бюджета области выделено свыше 30,4 млн рублей.

В следующем году программа будет продолжена.

На 2020 год ожидается финансирование на создание 42 центров «Точки роста», в 2021 году появится еще 21 центр. Причем уже со следующего года «Точки роста» появятся в малых городах с численностью населения до 50 тысяч человек. К концу 2021 года в регионе в общей сложности будут модернизированы 84 городские и сельские школы.

Занятия в «Точках роста» проводят учителя технологии, информатики, ОБЖ и педагоги дополнительного образования. Все наставники прошли специализированный онлайн-курс по методике преподавания, а также обучение на предметных сессиях на базе детского технопарка «Кванториум-33» летом этого года.

Ранее «Призыв» сообщал, что игра-бродилка воспитанницы «Кванториума-33» поступит в массовое производство. Речь идет об обучающей игре для слепых и слабовидящих детей.

Ольга Ефремова

Фото: pedcollege.ru09