ТНТ4 покажет единственную в мире «Прожарку» в тюрьме

30 сентября в 23:00 премьера на ТНТ4 — стендап «Джефф Росс: Прожарка в тюрьме»(18+).

Сейчас стендап — самый популярный комедийный жанр в России. Но появился он в Америке в середине прошлого века и уже имеет богатую историю. С 30 сентября ТНТ4 первым среди всех федеральных телеканалов покажет серию лучших американских стендап-концертов и познакомит зрителей с комиками мирового уровня.

Джефф Росс — один из самых смелых и провокационных стендап-комиков, которого называют «Грандмастером Прожарки». Жанр «прожарки» хорошо знаком зрителям ТНТ4. Джефф Росс участвовал во всех голливудских «Прожарках» с 2005 года и всю свою карьеру построил на комедии оскорблений. Но он замахнулся на смертельный номер — «прожарить» не популярных звёзд, а самых настоящих преступников. Комик поехал в действующую тюрьму штата Техас и выступил перед заключёнными. На концерт собрались все — от пьяных водителей до убийц. Также он заглянул и в женский блок, где даже попытался найти себе пару: «Так, вы уже здесь достаточно долго, чтобы я показался вам красавчиком?».

Джефф Росс решил узнать, могут ли люди в таких жёстких условиях сохранять чувство юмора и способность смеяться над собой: «Или заключённые умрут от смеха, или я от их заточек». В тюрьме он не только выступил со стендапом, но и неформально пообщался с арестантами: «Я сегодня обедал в вашей столовой и могу сказать, что повара надо судить за попытку массового убийства». Комик узнал личные истории преступников и детали их быта: «Многие, сидя здесь, получили диплом о среднем образовании. Выпускной, небось, отстойный был». В целом, свой опыт он оценил положительно: «Делать шоу в тюрьме очень удобно – никто не может встать и выйти из зала».

Джефф Росс, стендап-комик: «Многие исправительные учреждения нам отказывали. Только руководители тюрьмы округа Бразос, штат Техас, нашли в нашей идее положительные стороны. Они увидели способ мотивировать заключённых. По условиям, на моё выступление могли попасть только те, кто вёл себя хорошо в течение месяца. Так что мы убили двух зайцев — и у меня была отличная аудитория, и у надзирателей был целый месяц без происшествий. Хочу заметить, тюрьма — это не самое опасное место, где я выступал. Однажды я ходил на вечеринку в доме Чарли Шина, там тоже было немало криминала»

«Грандмастер Прожарки» в своих шоу уже не просто развлекает людей, но и поднимает важные социальные проблемы. В «Прожарке в тюрьме» Джефф Росс доказывает, что любой заслуживает второго шанса. Хотя бы шанса посмеяться в тяжёлой жизненной ситуации! Ранее, в 2005 году он выпустил фильм по мотивам своих поездок в Афганистан и Иран, где выступал перед военнослужащими, в 2012 была «Прожарка Америки», в котором он стебал знаковые для страны города, такие как Сиэттл, Майами, Вашингтон. После «Прожарки Преступников» Росс устроил «Прожарку Копов» в одном из полицейских участков, а в 2017 «Прожарку на границе» на пограничном пункте между Мексикой и США, в которой рассуждал о проблемах миграции.

Смотри, как главный «прожарщик» мира развеселит тех, кому совсем не до смеха. «Джефф Росс: Прожарка в тюрьме» — 30 сентября в 23:00 на ТНТ4.