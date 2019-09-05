ТНТ4 начал съёмки комедийного сериала «Батя»

2 сентября в школах начался новый учебный год, который неизбежно обостряет отношения отцов и детей. 3 сентября продакшн Good Story Media начал съёмки комедийного сериала «Батя» для ТНТ4 (16+), который как раз расскажет о том, как отношения поколений меняются с годами. В ролях — Владимир Вдовиченков, Елена Лядова, Надежда Михалкова и Стас Старовойтов. Для резидента шоу StandUp на ТНТ – это дебют в кино и логичное развитие его амплуа «семейного комика».

По сюжету молодой отец (Старовойтов) везёт двух детей и жену (Михалкова) на юбилей к своему отцу (Вдовиченков), а по пути рассказывает им истории, как суровый батя воспитывал его в 90-е.

ТНТ4 позиционирует «Батю» как первый шортком для мессенджеров. Каждая серия длится по 1-2 минуты и ею можно удобно обмениваться с друзьями в соцсетях и сразу же обсуждать. В итоге много коротких эпизодов сложатся в 4-серийный ситком, а ситком — в полнометражный фильм.