Тепло вязниковцам пока будет давать компания-банкрот

Зябко. А в Вязниковском районе проблема — некому подавать тепло в дома и учреждения. Компания «Вязники Энергия», делавшая это с 2015 года, обанкротилась. Вязниковской райадминистрации пришлось с ней судиться. Длительный процесс завершился в канун отопительного сезона. Вердикт Арбитражного суда — концессионером «Вязники Энергия» больше не будет. А кто будет — это уже вопрос не к Фемиде, а к местным властям. Те в цейтноте: ни на кого, кроме как на оппонента в суде — компанию «Вязники Энергия», надежд пока нет. Вязниковцы вынуждены обратиться за помощью к банкроту.

На сентябрь только просрочка за газ компании «Вязники Энергия» составляет 260 млн рублей.

Районная администрация задолго до сегодняшних событий начала думать о выходе из ситуации, в том числе обратилась к руководству владимирского региона. В феврале 2019 года Владимир Сипягин во время рабочего визита в Вязники обещал содействие в поиске нового концессионера. Он предложил вариант: ООО «Владимиртеплогаз», контролируемый обладминистрацией. Времени было достаточно. Но «Владимиртеплогаз» и областные структуры нашли достаточно причин для того, чтобы концессионное соглашение с Вязниковским районом не было заключено.

Вязниковцы вынужденно пошли на экстренный вариант: привлечь в качестве теплоснабжающей организации МУП «Фонд». Муниципальное предприятие полностью контролируется местной властью и проблем, как с прежним концессионером, возникнуть уже не могло. Но у «Фонда» отсутствовала лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных объектов (какими, например, являются котельные). Помочь с получением лицензии могла область. Не помогла.

При проблемах по вхождению в отопительный сезон крайним становится руководство района.

В минувшую среду, 25 сентября, поздно вечером состоялось экстренное совещание губернатора с руководством вязниковского муниципалитета. «Было предложено передать всё тепловое хозяйство Вязниковского района ООО «Владимиртеплогаз» и заключить с ним договор аренды, — говорится в пресс-релизе «Белого дома». — Между тем, Александр Байер (врио первого заместителя губернатора — Авт.) отметил, что при заключении договора аренды «Владимиртеплогаз», и как следствие, Владимирская область, являющаяся 100-процентным собственником компании, несёт значительные риски». Перед заключением соглашения специалисты «Владимиртеплогаза» осмотрят объекты теплоснабжения, проведут соответствующие экспертизы и проверки, сообщается в документе.

Температура воздуха ночью близка к нулю. Люди ждут тепла, а не экспертиз.

Но пока в тупике вязниковские власти, а не коллеги из региона. Обещанный областью альянс с «Владимиртеплогазом» не состоялся. Запасной вариант с МУП «Фонд» — невозможен. Если оно начнёт отапливать дома и учреждения — это повод для проверки. Последствия которой могут быть серьёзными — вплоть до возбуждения уголовного дела.

В такой ситуации руководство вязниковская райадминистрация сделало почти этюдный ход. Тепловое хозяйство в Вязниковском районе будет временно передано в аренду все той же «Вязники Энергия». В этой компании полностью сменилось руководство, а «рулит» ею конкурсный управляющий, фактически подконтрольный крупным ресурсоснабжающим организациям. Компания немало сделала для подготовки к отопительному сезону 2019/2020 гг., затратив на это 9 млн рублей. Подобное решение 26 сентября единогласно одобрили депутаты Вязниковского райсовета.

На обслуживании ООО «Вязники Энергия» находятся 28 котельных.

Из них только 4 имеют износ 35%. Остальные почти полностью выработали свой ресурс.

Ранее те же депутаты, в том числе глава Вязниковского района Александр Максимов, обратились с открытым письмом к губернатору Владимирской области с просьбой «оказать содействие в ускорении процедуры приемки имущества в ООО «Владимиртеплогаз» для заключения концессионного соглашения.

Отопительный сезон не без проблем стартовал и в других районах Владимирской области. Как ранее сообщал «Призыв», детский садик в Камешковском районе вообще закрыли из-за холода.

Николай Фролов

Верхнее фото: gazeta.a42.ru