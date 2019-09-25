Тепло в садик в Камешковском районе придёт в октябре

На днях к котельной детского сада села Второво Камешковского района должны подключить газ. Несмотря на то, что работы по подведению коммуникаций начнутся уже сегодня, в детском саду потеплеет не сразу. Для наладки оборудования и системы безопасности потребуется ещё 2-3 дня. Начало отопительного сезона в садике запланировано на 1 октября. Об этом «Призыву» сообщили в департаменте ЖКХ администрации Владимирской области.

Газ начнут подводить к котельной сегодня.

Сейчас в группах дошкольного учреждения температура ниже положенной нормы — всего 10-15 градусов тепла. Детей согревают под двумя одеялами, родителям предлагают приносить валенки. В помещениях работают электрические обогреватели.

Напомним, что этим летом в садике заменили старую дизельную котельную на новую – модульную. Проблемы возникли с её подключением. Газовщики до сих пор не подвели к оборудованию топливо. Об этом «Призыву» сообщили в инженерном центре «Теплосфера». Эта компания построила котельную и будет её обслуживать.

Ранее «Призыв» сообщал, что администрация области запустила «горячую линию» для оперативного решения проблемных вопросов с отопительным сезоном.

Татьяна Данилова

Фото: dcvtorovo.ucoz.ru