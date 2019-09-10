Танцоры из Австралии спляшут на Владимирской земле

Танцевальная группа «Озкот» из Австралии поздравит владимирцев с 60-летием со дня основания Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Завораживающее танцевальное действо развернется завтра, 11 сентября, на площадке перед Палатами. Начало в 18.00. Вход на мероприятие свободный. Коллектив объединяет более 50 юных танцоров и с успехом выступает на крупнейших международных фестивальных площадках.

11 сентября также отмечается 165-летие со дня открытия первого музея во Владимире.

В день основания Владимиро-Суздальского музея-заповедника также состоится презентация нового сайта и нового логотипа учреждения. В пресс-службе ВСМЗ заверяют, что его разработка проводилась силами штатных сотрудников музея-заповедника без привлечения сторонних организаций. Музейщики обещают, что сайт будет простым, понятным и информативным. Адрес останется прежним: vladmuseum.ru. До конца месяца сайт будет работать в тестовом режиме.

Ранее «Призыв» писал, что Общество друзей музея, сыгравшее важнейшую роль в судьбе ВСМЗ, выступило с критическим заявлением по поводу политики его руководства. Юбилей – отличный повод, чтобы забыть про все недомолвки и просто насладиться праздником.

Ольга Ефремова

Фото: dobramirafest.tilda.ws