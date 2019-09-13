Таможенники перехватили кофе с гашишем

Владимирская таможня во взаимодействии с полицией обнаружила наркотики… в пакетиках с кофе. А точнее гашишевое масло. Посылка шла из Украины, а получить ее должен был житель Александровского района.

— Отправители из Львова спрятали наркотическое средство в пакетиках с кофе. Его общая масса составила более 10 граммов, — пояснил заместитель начальника таможни Сергей Панин.

Получатель посылки явился с повинной в ходе доследственной проверки. Мужчина полностью признал свою вину. Возбуждено уголовное дело по статье «Контрабанда наркотических средств». Проводятся следственные действия.

Ранее «Призыв» сообщал, что посылку с наркотиками из Европы перехватили во Владимире. Проведенная экспертиза показала, что в конверте находились 40 таблеток наркотического средства общей массой более 14 граммов.

Ольга Ефремова

Фото: m.my.mail.ru