Таксиста, протаранившего магазин, ищет полиция

Водитель такси на автомобиле «Рено Логан» на полном ходу вылетел с проезжей части на тротуар и протаранил торговый павильон. ДТП произошло накануне в Коврове. С места происшествия мужчина скрылся, сейчас его разыскивает полиция. Личность водителя установлена.

— Полицией проводятся мероприятия по установлению его местонахождения, — уточняет пресс-служба УМВД России по Владимирской области.

Пострадавших в ДТП нет, и это большое чудо.

На видео, запечатлевшем момент столкновения, видно, как водитель такси едва не сшиб идущую по тротуару девушку. Как пишут очевидцы аварии, таксист был пьян.

Ранее «Призыв» писал, что пострадавшую в аварии девушку пришлось вырезать из «пятнашки». Серьезное ДТП произошло вчера вечером во Владимире.

Ольга Ефремова

Фото и видео группы «Подслушано Ковров»