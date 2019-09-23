Светомузыкальный фонтан во Владимире «фонит»

Радиационный фон светомузыкального фонтана на Театральной площади во Владимире повышен. Впрочем, излучение не выходит за допустимые показатели. Таковы итоги седьмого «Атомного велопробега», который состоялся в областном центре в минувшую субботу. Участие в нем приняли сотрудники городского Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), ученики школы №2 и просто активные горожане. Всего было сделано 65 замеров.

Самый высокий показатель традиционно у памятника Ленину, облицованного гранитом — 0,65 мкЗв/ч. Немного «фонит» и памятник владимирской вишне на Спасском холме. В состав природного гранита входит небольшое количество урана, поэтому памятники, облицованные этим материалом, более радиоактивны, пояснил директор владимирского ИЦАЭ Илья Житков.

— Для получения минимальной опасной дозы облучения нужно не отходить от гранитного памятника ни на шаг около 30 лет, — уточнил Илья Житков.

Самый «чистый» район Владимира — Загородный парк.

По той же причине чуть выше остальных точек замера оказались показатели других памятников с гранитной облицовкой и ступеней городского Дома культуры. Самый низкий показатель, всего 0,02 мкЗв/ч, зафиксирован в Загородном парке. Отправляться на прогулки туда можно смело.

Впервые за время существования акции к велосипедистам присоединились обычные пешеходы. Таким образом, «Атомный велопробег» дополнила «атомная прогулка», на которой тщательно исследовали пешеходную зону, Комсомольский сквер, Никитский бульвар и другие точки.

«Атомный велопробег» впервые прошёл во Владимире в мае 2013 года. С интерактивной картой, сделанной по итогам велопробега, можно познакомиться здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что 13-летний Лев Киндеев отправился покорять Северный полюс. Такое право школьник получил благодаря участию в мероприятиях владимирского Информационного центра по атомной энергии.

Ольга Ефремова

Фото: vladimir.myatom.ru