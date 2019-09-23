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Светомузыкальный фонтан во Владимире «фонит»

Город проверили на радиацию

Радиационный фон светомузыкального фонтана на Театральной площади во Владимире повышен. Впрочем, излучение не выходит за допустимые показатели. Таковы итоги седьмого «Атомного велопробега», который состоялся в областном центре в минувшую субботу. Участие в нем приняли сотрудники городского Информационного центра по атомной энергии (ИЦАЭ), ученики школы №2 и просто активные горожане. Всего было сделано 65 замеров.

Самый высокий показатель традиционно у памятника Ленину, облицованного гранитом — 0,65 мкЗв/ч. Немного «фонит» и памятник владимирской вишне на Спасском холме. В состав природного гранита входит небольшое количество урана, поэтому памятники, облицованные этим материалом, более радиоактивны, пояснил директор владимирского ИЦАЭ Илья Житков.

Для получения минимальной опасной дозы облучения нужно не отходить от гранитного памятника ни на шаг около 30 лет, — уточнил Илья Житков.

Самый «чистый» район Владимира — Загородный парк.

По той же причине чуть выше остальных точек замера оказались показатели других памятников с гранитной облицовкой и ступеней городского Дома культуры. Самый низкий показатель, всего 0,02 мкЗв/ч, зафиксирован в Загородном парке. Отправляться на прогулки туда можно смело.

Впервые за время существования акции к велосипедистам присоединились обычные пешеходы. Таким образом, «Атомный велопробег» дополнила «атомная прогулка», на которой тщательно исследовали пешеходную зону, Комсомольский сквер, Никитский бульвар и другие точки.

«Атомный велопробег» впервые прошёл во Владимире в мае 2013 года. С интерактивной картой, сделанной по итогам велопробега, можно познакомиться здесь.

Ранее «Призыв» сообщал, что 13-летний Лев Киндеев отправился покорять Северный полюс. Такое право школьник  получил благодаря участию в мероприятиях владимирского Информационного центра по атомной энергии.

Ольга Ефремова 

Фото: vladimir.myatom.ru

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