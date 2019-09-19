Светофор на «Пекинке» отключается из-за ремонта

Сегодня «Призыв» получил сразу два обращения от жителей поселка РТС и улицы Белоконской с жалобами на неработающий светофор на «Пекинке». Пешеходам перейти федеральную трассу проблематично. Четвертый день на перекрестке поток транспорта еле двигается, выехать с прилегающих дорог предельно сложно. На этом участке ведется капремонт. Подрядчик одновременно делает сразу несколько видов работ: перекладку коммуникаций, расширение проезжей части, асфальтирование полос.

— Когда мы везем или ведем детей в школу или в сад к 8.00, не можем просто нормально пересечь трассу, которая в это время уже загружена. Регулировщиков не дождешься. В 54-16-65 (дежурная часть ГИБДД) отвечают так: » Информация у нас есть, экипаж выехал». На этом перекрестке мы каждое утро поворачиваем в садик с детьми на машине, пытаясь сделать это безопасно, — возмущаются наши подписчики.

В Упрдор «Москва-Нижний Новгород» о проблеме знают и пытаются ее решить. Подрядчики объясняют федеральным дорожникам, что из-за дождей старый светофор постоянно выходит из строя. Его, дескать, каждый день ремонтируют, а он все равно «коротит».

В связи с расширением «Пекинки» светофор у РТС переставят.

Данный участок дороги должны закончить ремонтировать в течение месяца. Тогда запустят и новые светофоры. Жителям советуют о любых поломках на федеральной трассе сразу сообщать по телефону 8-800-505-76-52 или в диспетчерскую службу ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород: +7 (831) 282-28-11.

Как «Призыв» сообщал ранее, федеральные дорожники озвучили идею построить две транспортных развязки в районе Горького и гипермаркета «Лента», чтобы убрать светофоры и левые повороты. Тогда движение транзитного транспорта станет бесперебойным.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»