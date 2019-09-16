Светлана Мельникова встретила охотников на коне

Первый Охотничий фестиваль состоялся во Владимирской области. Больше тысячи человек съехались в минувшую субботу в усадьбу графа Храповицкого в Муромцево. Встречала гостей лично гендиректор Владимиро-Суздальского музея-заповедника. Светлана Мельникова была на коне. Буквально.

Организаторы фестиваля решили воссоздать атмосферу ушедшей эпохи и вспомнить традиции. Выбор места проведения фестиваля не случаен. К имению предводителя губернаторского дворянства относились леса, за которыми трепетно ухаживал Карл Тюрмер. Гости останавливались в усадьбе и с удовольствием предавались настоящей мужской забаве – охоте.

Охотничий фестиваль должен стать традиционным.

Гости первого охотничьего фестиваля стали свидетелями парада охотничьих собак, джигитовки мастеров казачьего клуба «Вольный ветер» и реконструкции клубом «Мономах» конной охоты с собаками.

Не оставили без внимания гости и мастер-классы опытных кулинаров. Под открытым небом они готовили охотничьи блюда из утки и перепелов, которыми тут же угощали всех желающих. Исполнением народных песен гостей фестиваля радовали творческие коллективы Судогодского района и музыканты из Владимира.

Ранее «Призыв» сообщал, что Владимиро-Суздальский музей-заповедник делает первые шаги на пути к масштабной реставрации Золотых ворот. Рядом с памятником ЮНЕСКО начались исследовательские работы.

Ольга Ефремова

Фото группы «Владимиро-Суздальский музей-заповедник»