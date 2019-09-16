Сведения об ООО «ТахоСервисЧерноземье» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире о включении информации в отношении ООО «ТахоСервисЧерноземье» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на оказание услуг по установке тахографа для автомобиля для обеспечения нужд Межрегионального филиала ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире (г. Курск).

По данным заказчика, ООО «ТахоСервисЧерноземье», являясь победителем по указанному электронному аукциону нарушило сроки подписания контракта, предусмотренные статьей 83.2 Закона о контрактной системе в сфере закупок, в связи, с чем подписанный контракт не был направлен заказчику в установленный срок. На основании изложенного, ООО «ТахоСервисЧерноземье» считается уклонившимся от заключения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России пришла к выводу, что ООО «ТахоСервисЧерноземье» не имело умысла об уклонении от заключения контракта.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казначейства России» в г. Владимире о включении информации об ООО «ТахоСервисЧерноземье» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).