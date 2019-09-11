Сведения об ООО «Строительная компания центр» не включены в реестр недобросовестных поставщиков

Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок рассмотрела обращение межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» в г. Владимире о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания центр» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) по электронному аукциону на право заключить договор на выполнение работ по капитальному ремонту кровли административного здания отдела №7 УФК по Владимирской области, расположенного по адресу: Владимирская область, Гусь-Хрустальный район, г. Гусь-Хрустальный, Теплицкий пр-т, д.23 для обеспечения нужд ФКУ «ЦОКР» в г. Владимире (извещение № 0828100000719000648).

По данным заказчика, ООО «Строительная компания центр», признанное победителем аукциона, представило в качестве обеспечения исполнения контракта банковскую гарантию не соответствующую условиям, указанным в статье 45 Закона Закона о контрактной системе.

На основании изложенного, ООО «Строительная компания центр» считается уклонившимся от заключения контракта.

Изучив представленные документы, Комиссия Владимирского УФАС России установила, что факт недобросовестности победителя электронного аукциона, направленный именно на умышленное уклонение от исполнения договора не доказан, следовательно, сведения относительно ООО «Строительная компания центр» не подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.

По итогам рассмотрения обращения и руководствуясь статьей 104 Закона о контрактной системе в сфере закупок Комиссия Владимирского УФАС России по контролю в сфере закупок решила отказать в удовлетворении обращения межрегионального филиала ФКУ «Центр по обеспечению деятельности казначейства России» в г. Владимире о включении информации об обществе с ограниченной ответственностью «Строительная компания центр» в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).