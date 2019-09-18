Суздаль вошел в пятерку популярных городов для новогодних каникул

Суздаль вошел в топ-5 городов для новогодних путешествий. В рейтинге, составленным российским сервисом бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, город Владимирской области расположился на пятом месте. Сообщается, что туристы планируют поездки на новогодние каникулы на период с 2 до 6,5 ночей и потратят на аренду жилья от 2 до 19 тысяч рублей в сутки.

Примечательно, что аренда жилья в Суздале обойдется туристам дороже всего. 4 ночи, проведенные в городе-музее, будут стоить 19125 рублей. Для сравнения, гости Севастополя за 4 ночи заплатят 3630 рублей.

Высокая аренда жилья путешественников не пугает.

Первую тройку самых популярных городов для новогодних путешествий возглавили черноморские курорты России — Ялта, Сочи и Севастополь. Список городов составлен на основании оплаченных заявок (броней) на период с 31 декабря по 9 января 2020 года.

Ранее «Призыв» сообщал, что Суздаль собрал на своей земле сотню тюнингованных автомобилей. В минувшие выходные там состоялась десятая автомобильная премия «Tuning Car Awards».

Ольга Ефремова

Фото «Призыва»