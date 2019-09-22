Суздаль рискует потерять миллионы рублей «Зарядья»

Суздаль рискует потерять 50 миллионов рублей, выделенных городу на благоустройство по федеральной программе. Пока из этой суммы израсходована десятая часть — на создание проекта. Дальше дело не продвинулось. И это вызывает тревогу, о чём заявила во время рабочего визита в древний город зам. директора департамента ЖКХ Минстроя России Юлия Талалайкина. Деньги Суздалю были выделены ещё в прошлом году. На эти средства планировали сделать тротуары, газоны, смотровые площадки и набережную реки Каменка.

Средства Суздалю были выделены распоряжением Правительства от 17 сентября 2018 г. № 1954-р

История с пресловутыми миллионами началась ещё весной 2018 года. Тогда из резервного фонда Правительства России были предусмотрены средства — 5 миллиардов рублей — на реализацию проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Среди восьми десятков победителей, участвовавших в конкурсе проектов, оказались Суздаль и Гороховец. Осенью 2018-го, судя по документам, деньги им были выделены.

В феврале нынешнего года состоялся конкурс по определению разработчика проекта комплексного благоустройства территории вокруг суздальских Торговых рядов. В нём участвовала лишь одна московская фирма АБ «Рождественка» — она же разрабатывала и предпроект. По результатам рассмотрения единственной заявки её признали соответствующей требованиям, указанным в конкурсной документации, хотя открытый конкурс был признан несостоявшимся.

Предпроектное предложение москвичей «Суздаль-Зарядье-Активация» и позволило Суздалю выиграть конкурс на федеральном уровне

Но дальше всё пошло вкривь и вкось. Как сообщал «Призыв», первоначальную версию проекта отправили на доработку. Уже подана не одна жалоба в антимонопольную службу. Дело погрязло в бюрократических разбирательствах и бесконечной переписке. Сейчас начинать работы по благоустройству, вроде бы, поздновато — не сезон. Возможно, их перенесут на 2020 год. И есть риск потерять федеральные средства. Информация о задержках сроков дошла до руководства Минстроя РФ. Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев сообщил врио заместителя губернатора Александру Байеру, что обеспокоен ходом выполнения работ в Суздале.



Глава администрации города Суздаля Сергей Сахаров уверен, что денежный приз назад не заберут. А доработанный проект суздальского «Зарядья» только на днях поступил в администрацию. Власти, заверил сити-менеджер, не оставляют намерений начать работы по благоустройству в этом году.

…Интересна также судьба денег, отпущенных на благоустройство Гороховца. Пока никаких официальных данных о том, как ими распорядились в самом восточном городе Владимирской области, не поступало. Между тем, не так давно в Гороховце произошли кадровые перемены. Летом там подал в отставку глава администрации Алексей Бубелла. «Призыв» направит запросы о судьбе правительственных миллионов, предназначенных на благоустройство этого города.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»