Сувенирщики придумали оберег от музейных поборов

Мастера из Владимира представили новый уникальный сувенир — оберег от музейных поборов. Предприниматели начали проявлять чудеса изобретательности после того, как Владимиро-Суздальский музей-заповедник потребовал плату за использование изображений своих объектов в коммерческих целях. Первой ласточкой стали открытки-запрещенки с черными квадратами вместо памятников, теперь вот оберег с аббревиатурой ВСМЗ. Разработку презентовала накануне артель «Дядя Миша».

— Для себя (в первую очередь) и наших коллег мы создали эти обереги — зарядили их справедливостью… и уверены, что музейщики, увидев такую сильную магию, не придут нас кошмарить, — рассказали сувенирщики о своей продукции.

Кружки с Михаилом Кругом и Владимирским централом стали популярнее сувениров с Золотыми воротами.

И если обереги пригодятся самим мастерам, то еще один новый сувенир точно будет не менее популярен, чем магнитики с Золотыми воротами. На кружках, брелоках и магнитах вместо символа Владимира стали появляться изображения певца Михаила Круга и Владимирского централа. Производители заверяют, что они уже пользуются большим спросом у туристов. Ведь Владимир знают не только благодаря памятникам ЮНЕСКО.

Руководство Владимиро-Суздальского музея-заповедника сообщило о намерении взимать плату с бизнесменов за использование изображений объектов ВСМЗ в июне. Разгорелся конфликт. Бизнесмены направили руководству музея открытое письмо с претензиями. После встречи в «Белом доме» музей принял решение отложить «сувенирный налог» до октября.

Ранее «Призыв» писал, что «Общество друзей музея», сыгравшее важнейшую роль в судьбе ВСМЗ последних лет, выступило с критическим заявлением по поводу политики его руководства.

Ольга Ефремова

Фото группы «Дядя Миша. Делаем квестбук (и) сувениры»