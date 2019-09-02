Супермаркеты продают молочку с нарушениями

Крупные сетевые магазины Владимира не соблюдают правила продажи молочной продукции. Вместо того, чтобы визуально отделить натуральный продукт от того, что содержит, к примеру, пальмовое масло, супермаркеты просто установили на ценниках дополнительную маркировку. Роспотребнадзор считает такие меры не достаточными. И проводит проверки.

Юристы ведомства уже обошли десятки магазинов, ко всем продавцам есть замечания.

— С 1 июля вся продукция должна быть визуально разделена на молочку без заменителей молочного жира и с заменителем молочного жира. Это сделано для того, чтобы потребитель, который пришел в магазин, мог быстро определить, где и на какой полке продукты. Должна быть информационная надпись, — пояснила»Призыву» руководитель пресс-службы управления Роспотребнадзора по Владимирской области Марина Колтунова, — Как показывает практика, очень многие торговые точки ограничиваются аббревиатурой «БЗМЖ» и «СЗМЖ». Это является дополнением, но не освобождает торговые точки от обязанности визуально разделить молочные полки.

Согласно нововведениям, покупатель должен без проблем определить, где натуральная молочка, а где производитель использовал заменители. Если учитывать, что, по данным «Росконтроля», больше половина, например, сыров сделаны не из молока, надо еще постараться, чтобы купить в магазине качественный продукт. Если бы они стояли на отдельной полке, сразу было бы ясно где сыр, а где нет. А так приходится изучать состав и внимательно рассматривать ценник. Сетевики выкладывают продукты вперемешку.

— У нас есть собственные правила, по которым мы выставляем товар, — пояснила нам директор одного из магазинов Владимира, — Как только до нас доведут новую информацию, будем менять.

— Когда специалисты выходят с проверками и видят нарушения, составляется протокол по статье 14.15 кодекса об административном правонарушении, который предусматривает для юридических лиц штрафные санкции от 10 до 30 тысяч рублей, — говорит Марина Колтунова, — Во всех наших крупных торговых точках ситуация одна и та же, везде нарушения. Раздельно визуальных полок мы не видели, всем выписано предписание об устранении правонарушении.

На устранение нарушений владельцу торговых точек дадут время.

Но через пару недель люди в форме снова придут в магазин с проверкой. Если и тогда выкладка молочной продукции не будет соответствовать требованиям, специалисты Роспотребнадзора могут обратиться в суд. А там сетевикам грозит крупный штраф или даже отзыв лицензии.

Ранее «Призыв» сообщал, что Роспотребнадзор проверил точки продажи арбузов. Специалисты ведомства вышли в рейд после случая отравления красной ягодой.

Полина Тарбеева

Фото «Призыва»