Сунгирь: загадки древнего городища на владимирской окраине

Каким был средневековый русский город? Чем занимались люди, жившие в нем? Чего они опасались и почему селились возле реки? Что может означать найденный на дороге «камушек»? В этот раз народный гид Алексей Валентинович убедительно доказывает, что Сунгирь интересен не только стоянкой первобытного человека и своей знаменитой лошадкой, но и другими интересными фактами, которые вы узнаете в очередном выпуске программы «Точка на карте».

00.33 – откуда местность Сунгирь получила своё название;

00.50 – какие исторические объекты есть на Сунгире помимо стоянки первобытных людей;

01.20 – по каким признакам можно обнаружить древний населённый пункт;

01.38 – какие археологические артефакты можно найти буквально под ногами;

03.43 – что обнаружил на месте древнего городища археолог Николай Николаевич Воронин;

04.35 – как был устроен древнерусский город;

05.45 – почему древнее городище называют «чашей»;

05.55 – какой была инфраструктура древнего города;

06.34 – от кого и от чего спасал город своих жителей.

Подготовил Олег Беспалов

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