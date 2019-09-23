Сухое дерево рухнуло на «скорую помощь»

На машину скорой помощи, которая перевозила пациента, упало сухое дерево. Инцидент произошел накануне около 15.20 на федеральной трассе М-7 «Волга» в Петушинском районе. По официальной информации, предоставленной «Призыву» в областном департаменте здравоохранения, незначительные ссадины и ушибы были зафиксированы у водителя автомобиля и фельдшера. Что касается пациента, он не пострадал. Женщину госпитализировали с места аварии на другой машине скорой помощи. Сейчас она проходит лечение в районной больнице.

— Как пояснил главный врач Петушинской ЦРБ, машина, попавшая в ДТП, была новой. Районная больница получила ее в прошлом году, — рассказал «Призыву» пресс-секретарь областного департамента здравоохранения Андрей Трохин. — Автомобиль получил серьезные механические повреждения. Сейчас оценивается материальный ущерб.

Во время ДТП автомобиль скорой помощи перевозил пациента.

Фотографии с места инцидента на федеральной трассе появились в популярном паблике «Сплетни»| г. Покров ³³«. На снимках хорошо видно, что машине неотложки понадобится помощь. Кабина ее помята, лобовое стекло разбито, крыша вдавлена внутрь.





Кто заплатит за разбитый автомобиль — сейчас главный вопрос. Не исключено, что отвечать за упавшее дерево будут дорожники. В полосе отвода не должно быть растительности, которая представляет угрозу безопасности движения. Данный участок обслуживает подрядная организация. Теперь ее ждет проверка.

— Предварительная причина – сильный порыв ветра. В результате падения поврежден проезжающий в этот момент автомобиль скорой помощи, — пояснил пресс-секретарь Упдор «Москва — Нижний Новгород» Александр Полянский. — По данному факту Упрдор проводит проверку. В случае установления недостатков содержания улично-дорожной сети на данном участке федеральной трассы отвечающая за его обслуживание подрядная организация ДЭП-7 будет оштрафована.

Свою проверку по факту произошедшего инициировали и правоохранительные органы.

— ДТП с участием машины скорой помощи произошло на федеральной трассе М-7 «Волга». Машина передвигалась в сторону Москвы, — пояснили «Призыву» в пресс-службе управления МВД по Владимирской области. — По факту назначено проведение проверки, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. После чего будут вынесены процессуальные решения.

Это не первое ДТП с участием «скорой помощи» за последнее время. Месяц назад пациент погиб после столкновения неотложки с «ГАЗелью». Подробности трагедии «Призыв» сообщал ранее.

Полина Тарбеева

Фото: «Подслушано Автомобилистов | Владимир»