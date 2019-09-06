Суд затребовал документы по инсталляции «Я люблю Владимир»

Инсталляция «Я люблю Владимир» пропала с Соборной площади в середине лета. Но до сих пор продолжает будоражить сердца. И если одни грустно вздыхают при виде опустевшего центра города, другие пытаются выяснить, кто же установил композицию в зоне охраны объектов культурного наследия федерального значения. Теперь этим вопросом заинтересовался Фрунзенский районный суд. Он рассматривает иск Министерства культуры к МКУ «Благоустройство», которое является пользователем земельного участка рядом с Успенским и Дмитриевским соборами. Муниципальное учреждение требуют привлечь к административной ответственности.

Зимой представители федерального ведомства провели проверку охранной зоны на Соборной площади. Ревизоры пришли к выводу, что детская площадка, ярмарка с домиками-шале и инсталляция «Я люблю Владимир» установлены с нарушениями. Вот только понять, кто это допустил, пока не получается. «Благоустройство» якобы не в курсе, хотя и является пользователем земли, а в мэрии областного центра, судя по всему, молчат.

Представители Министерства культуры не понимают, как так произошло.

Получается, кто хочет может установить на Соборной площади, например, карусели, даже не спросив разрешения у пользователя земли или собственника. Им, к слову, являются власти города. И проводи сколько хочешь мероприятий в зоне, которая должна быть ограждена от любых развлекательных объектов.

Анастасия Овсянникова, представитель управления Министерства культуры по ЦФО:

Установлен запрет, все! Работают историки, археологи, реставраторы, строили для разработки этих проектов и приказов.

Это все утверждается, наверное, не просто так.

Для того, чтобы сохранить культурное наследие, которое есть.

Его в нашей стране много, но для того, чтобы нашим внукам немного досталось, такие жесткие требования необходимы.

Можно сначала киоск поставить, его из временного превратить в постоянный .

Будет захламление охранной зоны, будут портиться виды, это будет влиять на культурное наследие.

Если это допустить, это приведет к негативным последствиям, утрате объектов культурного наследия.

Однако в МКУ «Благоустройство» виновными себя не считают. Они, мол, за сердце не отвечают. А что располагается на земле, которая находится в оперативном управлении муниципального учреждения, им неведомо. Кроме того, по словам их юриста, состав нарушения должен включать в себя действие (например, размещение конструкций в охранной зоне), а им вменили бездействие: не предприняли мер по недопущению нарушения требований законодательства об охране объектов культурного наследия.

Денис Смирнов, представитель МКУ «Благоустройство»:

Учреждение в своей деятельности руководствуется требованиями действующего законодательства.

Действия, которые мы осуществляем, закреплены уставом управления ЖКХ администрации города Владимира.

В соответствии с данными документами, основными направлениями деятельности учреждения является организация благоустройства: это подбор мусора, содержание покрытий, покос, стрижка кустарников, содержание цветников и т.д.

Представители «Благоустройства» настаивают: они не закупали и не размещали на земельном участке в центре Владимира ни домиков-шале, ни скандальной композиции «Я люблю Владимир», а поэтому и спрашивать с них нечего. И это понятно, платить за нарушение федерального закона об объектах культурного наследия, не хочется никому. Тем более речь идет о многомиллионных штрафах. Уже на следующем заседании судья обещал поставить точку в скандальном вопросе. Тогда и станет понятно, кому и сколько придется отдать за любовь.

Ранее «Призыв» писал, что надпись «Я люблю Владимир» снесла поливальная машина. Сейчас инсталляция находится на складе ЦУГД и, скорее всего, восстановлению не подлежит.

Полина Тарбеева

Фото и видео «Призыва»