Суд вынес приговор убийце сожителя сестры

Собинский городской суд вынес приговор ранее судимому местному, застрелившему сожителя своей сестры. Мужчина отправится в исправительную колонию строгого режима на 9 лет. Убийство произошло в сентября 2017 года в деревне Толпухово. Судом установлено, что в этот день мужчины распивали алкоголь. Застолье закончилось конфликтом. Осужденный схватил охотничье ружье, принадлежавшее его брату, и выстрелил в голову мужчине. Ранение оказалось смертельным.

Причиной конфликта стала личная неприязнь убийцы к сожителю сестры. Якобы он плохо к ней относился и периодически избивал, уточняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.

Первоначально следствие рассматривало версию о ритуальном убийстве.

Тело убитого, завернутое в ковер и обмотанное скотчем, было найдено в лесу. Внутри были обнаружены вилки и ложки. Позже следствие нашло этому объяснение. У убитого была привычка забирать со стола приборы. Скорее всего, они выпали из карманов его одежды. Приговор в законную силу пока не вступил.

Ранее «Призыв» сообщал, что Муромский городской суд огласил приговор убийце таксиста. 22-летний житель района отправится в исправительную колонию строгого режима на 12,5 лет.

Ольга Ефремова

Фото: peepcity.ru