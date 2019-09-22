Суд признал фельдшера виновной в смерти пациентки

Женщину, работавшую фельдшером отделения скорой медицинской помощи Юрьев-Польской ЦРБ, осудили за смерть пациента. К трагедии, как посчитал суд, привело ненадлежащее исполнение медиком своих профессиональных обязанностей. Трагедия случилась почти два года назад — в ноябре 2017-го. Пока шло следствие, обвиняемая оставила прежнее место работы. Приговором Юрьев-Польского районного суда ей назначено наказание в виде 1,5 лет ограничения свободы.

Потерпевшим по делу признан 29-летний сын женщины, который не смирился со смертью мамы и обратился к следователям.

Как явствует из обвинительных материалов, медработник приехала по вызову к больной, ранее неоднократно обращавшейся в больницу с острыми болями в груди. Фельдшер провела электрокардиографическое исследование, показавшее наличие острого инфаркта миокарда. Но данные ЭКГ были проигнорированы, а диагноз поставлен неверно.

— После посещения пациентки фельдшер лишь организовала визит на дом участкового врача, даже не отразив в карте вызова данные об обнаружении у пациента признаков острого инфаркта, уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

После визита фельдшера состояние пациентки ухудшилось. Родные женщины, видя ее мучения, доставили её в больницу. 53-летняя женщина умерла через несколько часов от инфаркта в стационаре хирургического отделения. Свою вину в случившемся бывший фельдшер признала в суде.

Ранее «Призыв» сообщал, что ковровская городская больница № 2 выплатит 1 миллион 300 тысяч рублей родственникам пациента, погибшего по халатности лечащего врача. Такое решение вынес Ковровский городской суд.

Ольга Ефремова

Фото: web.archive.org