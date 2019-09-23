Суд обязал управляющую компанию снизить шум от лифта

Решить вопрос с чересчур шумным лифтом управляющую компанию обязал Фрунзенский районный суд. На громкую работу оборудования, установленного в многоквартирном доме на улице Куйбышева, пожаловалась местная жительница. Эксперты Роспотребнадзора провели исследования и обнаружили превышение допустимых значений уровня шума при эксплуатации лифта. Ведомство выдало управляющей компании предписание. Только вот в установленные сроки нарушения устранены не были.

Специалисты управления Роспотребнадзора по Владимирской области обратились в суд.

Примечательно, что представитель ответчика на итоговое судебное заседание не явился. К участию в деле в качестве третьих лиц были привлечены ООО «Лифтовик», обратившийся с жалобой собственник квартиры и застройщик дома ООО «Соцжилстрой». Представитель компании «Лифтовик» заверил, что техническое обслуживание лифтов проводит своевременно и в полном объеме. Все они находятся в исправном состоянии и отвечают требованиям безопасности.

Между тем, в ходе судебного разбирательства со стороны ответчика не было представлено доказательств, подтверждающих факт исполнения им предписания Роспотребнадзора. Была проведена еще одна экспертиза, которая показала, что уровень звука от лифта превышает допустимые значения. В итоге исковые требования Роспотребнадзора суд удовлетворил.

Ранее «Призыв» сообщал, что владимирцы жалуются на шумных молочников. Людям не дают покоя дребезжащие рефрижераторы, которые паркуются рядом в ожидании погрузки.

Ольга Ефремова

Фото: sgd22.ru