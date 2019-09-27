Суд наказал мать, оставившую ребенка одного дома

Жительницу Владимира, оставившую своего пятилетнего ребенка одного в квартире, оштрафовали на 15 тысяч рублей. Такое решение вынес Ленинский районный суд. Установлено, что малыш несколько часов находился один дома, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области. На каждом шагу его подстерегала опасность. Квартира находилась на восьмом этаже, лоджия была не застеклена, окна не были оборудованы специальными детскими устройствами. В доступном для ребенка месте находились различные моющие средства, столовые приборы.

Женщина должна выплатить штраф в 15 тысяч рублей.

К счастью, беды с малышом не случилось. Устав от одиночества, мальчик отправился на поиски мамы. Входная дверь квартиры была не заперта. Уйдя из дома утром, мама мальчика надеялась на то, что в три часа дня придет ее сестра и заберет ребенка.

Около полудня сосед обнаружил мальчика в подъезде дома, ребенок просил найти его маму. После того как поиски не увенчались успехом, мужчина вызвал полицию. Свою вину в случившемся 28-летняя мама мальчика признала полностью.

Ранее «Призыв» сообщал, что мать и бабушка ответят за истязание детей. Ужасающую историю предстоит рассмотреть Вязниковскому городскому суду.

Ольга Ефремова

Фото: schoolbytirki.irk.city