Строительство развязки на «Пекинке» заморозили

Стройку одноуровневой развязки на пересечении с «Пекинкой» заморозили. Нового регулируемого перекрестка на федеральной трассе в черте Владимира пока не будет. Администрация Владимира до сих пор не получила технических условий от Упрдор Москва — Нижний Новгород. При этом мэрия умудрилась расторговать контракт на строительство пересечения и приступить к работам.

— Мы перекладываем коммуникации. Скоро приступим непосредственно к строительным работам, — уверенно заявил замглавы администрации Сергей Сысуев.

Уже больше недели на месте будущей развязки в районе съезда с Гастелло и поворота на поселок Содышка не ведутся никакие работы. Поставлены бетонные блоки с двух сторон от федеральной трассы, завезены новые трубы. Но ни одного рабочего на объекте нет. Спецтехника тоже сюда не заезжает.

Развязку на «Пекинке» в районе Гастелло хотели запустить в сентябре.

Позже в мэрии озвучивали более отдаленные сроки – ноябрь. А теперь же вообще сам объект находится под вопросом. Известно, что на федеральных трассах не строят одноуровневых развязок со светофорами, чтобы не снижать интенсивность потока транспорта.

Возникает большой вопрос – как будут поворачивать налево жители Веризино? Ведь существующий регулируемый перекресток – временный. Как рассказывал «Призыв» ранее, подрядчики, выполняющие капремонт «Пекинки», уже намеревались закрыть перекресток. Нарисовали сплошные линии разметки, выключили светофор, установили знаки «Движение прямо и направо». Но после негодования жителей «Запекинья», которое они выразили через соцсети, все вернули обратно. Но опять же временно, до завершения капремонта участка федеральной трассы.

Анна Тумановская

Фото «Призыва»