Спорт во Владимирской области за 75 лет. Всё в одной книге

А славные были времена! Впрочем, почему были? Продолжаются! Книга известного владимирского спортсмена, заслуженного работника физической культуры РФ Ивана Ивановича Хромова, недавно вышедшая из печати, называется «Три четверти века». Она охватывает 75-летний период развития спорта в нашем регионе — с 1944 (когда образовалась Владимирская область) по 2019 годы. Но начинается с интереснейшей исторической справки, из которой можно узнать, как наши земляки совершенствовались физически ещё в самом начале XX века.

Любопытный факт: В 1912 году во Владимире образовалась футбольная лига из 12 команд. Они именовались сообразно названиям улиц: «Муромская», «Ильинская», «За Клязьмой», «Вольная», «Лыбедь» и имели свои футбольные поля.