Спорт во Владимирской области за 75 лет. Всё в одной книге

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75 лет развития спорта
А славные были времена! Впрочем, почему были? Продолжаются! Книга известного владимирского спортсмена, заслуженного работника физической культуры РФ Ивана Ивановича Хромова, недавно вышедшая из печати, называется «Три четверти века». Она охватывает 75-летний период развития спорта в нашем регионе — с 1944 (когда образовалась Владимирская область) по 2019 годы. Но начинается с интереснейшей исторической справки, из которой можно узнать, как наши земляки совершенствовались физически ещё в самом начале XX века.
Любопытный факт: В 1912 году во Владимире образовалась футбольная лига из 12 команд. Они именовались сообразно названиям улиц: «Муромская», «Ильинская», «За Клязьмой», «Вольная», «Лыбедь» и имели свои футбольные поля.
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Об авторе
Иван Иванович Хромов – спортсмен с огромным стажем. Родился в Петушинском районе. Серьёзно занимался лёгкой атлетикой. С 1968 года работал заместителем председателя областного комитета по физкультуре и спорту. Судья Всесоюзной категории. Благодаря его активной деятельности о Владимире появился стадион «Лыбедь» и получила активное развитие гимнастическая школа.
Любопытный факт: Иван Иванович был студентом первого набора отделения физического воспитания Покровского педагогического училища. Учёба началась 1 сентября 1949 года.
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Уникальная книга
Книга охватывает большой отрезок времени, разные виды спорта и многих спортсменов, принёсших славу своей стране и Владимирскому краю. Комплексность — вот сильная черта этого издания. Здесь можно найти данные о многих спортивных организациях региона, о ключевых спортивных событиях в жизни области, о результатах работы целых поколений наших земляков, причастных к миру физкультуры и спорта. И, конечно же, несомненный плюс – множество иллюстраций, на которые богата книга Ивана Хромова.
Любопытный факт: в 1966 году во Владимирской области насчитывалось 1 176 коллективов физкультуры, объединявших 389 240 физкультурников. А в спортивных секциях занимались 559 640 человек!
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Спорт в лицах
В сборнике Ивана Ивановича Хромова рассказывается о сотнях выдающихся спортсменах, тренерах, руководителях спортивной отрасли. Дмитрий Сакуненко и Николай Андрианов, Валентин Сатаров и Наиль Сафаев, Евгений Чичваркин и Павел Кузнецов, Алексей Прокуроров и Надир Магометов, Владимир Артёмов и Алексей Слепов, Валентин Афонин и Софья Бекетова, Николай Толкачёв и Владимир Сучилин, Василий Смолин и Павел Ростовцев — эти и многие-многие другие имена, прозвучавшие в книге, являют собой предмет гордости всех жителей Владимирского края.
Любопытный факт: Согласно региональному проекту «Спорт – норма жизни», к 2024 году доля тех, кто систематически занимается физкультурой и спортом, составит 55% жителей Владимирской области.
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От первого лица
«Никто не властен над временем, неумолимо стирающим из человеческой памяти когда-то яркие события, имена и лица. Вместе со времени уходят поколения людей довоенного и послевоенного периода прошлого века, всё меньше остаётся живых участников и очевидцев удивительных по своей красоте и напряжению события XX века, связанных с именами спортсменов, тренеров, преподавателей, организаторов физкультурно-спортивных мероприятий регионального, российского, союзного и международного уровней. Наш человеческий и профессиональный долг – восстановить и бережно сохранить историю развития физической культуры и спорта нашей области и страны с именами тех, кто её создавал, потому что, не зная прошлого, нельзя понять настоящее и построить будущее»
Иван Иванович Хромов
Верхнее фото «Зебра ТВ».
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