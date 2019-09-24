Специалисты исследуют школу с обрушенным потолком

Здание школы № 13 в Гусь-Хрустальном, где в августе частично обвалился потолок, исследуют специалисты. Необходимые договоры заключены с владимирскими организациями. Они имеют лицензии на проведение работ на объекте культурного наследия, статус которого носит образовательное учреждение. Сейчас идет подготовка к проведению противоаварийных работ и инженерно-технической экспертизе всего здания.

— Готовится техническое обоснование и смета на проведение необходимых работ. По результатам экспертиз будет получен анализ состояния инженерных конструкций здания школы и предложены рекомендации к последующим действиям на данном объекте, — уточняет пресс-служба администрации Гусь-Хрустального.

Учебный процесс в школе временно приостановлен.

В рамках договоров специалисты проводят геодезические и геологические исследования как по периметру школы, так и в самом здании. Результаты исследования покажут, какой вид ремонта необходим: полная реконструкция здания или капитальный ремонт. Также будет обсуждаться вопрос о возможности снятия статуса «Объект культурного наследия XIX века».

ЧП в школе произошло 18 августа. Обрушилась потолочная обрешетка в актовом зале на третьем этаже здания 1938 года постройки. В результате происшествия никто не пострадал. Всех 250 учеников временно перевели в школу № 16.

Ранее «Призыв» писал, что школу № 13 перед началом учебного года приняли с нарушениями. Их выявила прокуратура.

Ольга Ефремова

Фото пресс-службы администрации Гусь-Хрустального