Спектакль для беременных покажут в театре кукол

С 19 по 26 сентября во Владимире пройдёт III Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». В нем примут участие 19 кукольных театров со всей России, а также гости из Болгарии и Узбекистана. Все театры предложили для участия два спектакля, из которых во Владимире выбрали самые оригинальные и интересные. Многие из них созданы в рамках федеральной программы «Культура малой родины». Поэтому это спектакли технически богатые, очень яркие и необычные. При обычном финансировании театры кукол такие не могут сделать.

Организаторы позаботились, чтобы на фестивале интересно было всем: будут представления и для годовалых малышей, и для младших школьников, а шесть спектаклей предназначены для подростков старше двенадцати лет и взрослых. Накануне открытия фестиваля руководство театра кукол рассказало о самых ярких событиях «Золотого колечка». Билеты еще есть, но в театре советуют поторопиться: расхватывают их быстро.