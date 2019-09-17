Спектакль для беременных покажут в театре кукол

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Самые яркие события «Золотого колечка»
С 19 по 26 сентября во Владимире пройдёт III Межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко». В нем примут участие 19 кукольных театров со всей России, а также гости из Болгарии и Узбекистана. Все театры предложили для участия два спектакля, из которых во Владимире выбрали самые оригинальные и интересные. Многие из них созданы в рамках федеральной программы «Культура малой родины». Поэтому это спектакли технически богатые, очень яркие и необычные. При обычном финансировании театры кукол такие не могут сделать.
Организаторы позаботились, чтобы на фестивале интересно было всем: будут представления и для годовалых малышей, и для младших школьников, а шесть спектаклей предназначены для подростков старше двенадцати лет и взрослых. Накануне открытия фестиваля руководство театра кукол рассказало о самых ярких событиях «Золотого колечка». Билеты еще есть, но в театре советуют поторопиться: расхватывают их быстро.
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Самый веселый вечер
В дни фестиваля зрителей ждет немало сюрпризов. Первый — уже на церемонии открытия (6+), которая состоится 19 сентября в 18.00 на сцене областного театра кукол. Пройдет она в форме… капустника. Например, из шуточного фильма зрители узнают, как князь и княгиня Марфа Васильевна – бессменные ведущие фестиваля – готовились к приезду гостей: стирали скатерти, закатывали огурцы, ездили на троллейбусах и даже ходили за кофе в «Макдоналдс».
Даже случай с повредившей стену театра машиной будет на открытии весело обыгран.
— Мы сделаем видеозаставку, что театр открыл продажу билетов на фестивальные спектакли. И дама так торопилась их купить, что случайно въехала на своей машине в стену театра. Вот такой ажиотаж! — рассказала главный режиссер Владимирского областного театра кукол Марина Протасова.
В фойе театра кукол откроется выставка театральных костюмов и состоится процедура памятного гашения марок. Ведь 2019 год для Владимирского областного театра кукол особенный. Ему исполняется 50 лет.
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Самый масштабный спектакль
Постановка «Ромео и Джульетта» (12+), которую привозит Сахалинский театр кукол, будет показана на сцене Владимирского театра драмы. Это настолько масштабный спектакль, что он не умещается на основной сцене фестиваля в областном театре кукол. «Живой план, большое действо, много света», — так описала эту работу главный режиссер театра кукол.
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Самая необычная постановка
Постановка «Ноктюрн для влюбленных» (12+) театра кукол Удмуртской республики из Ижевска позиционируется как «спектакль для беременных женщин». Режиссером ее является Евгений Ибрагимов — один из самых оригинальных, даровитых и изобретательных российских кукольников. Спектакли, поставленные им в хакасском театре кукол «Сказка», несколько раз получали «Золотые маски» — высшие театральные премии России.
«Ноктюрн для влюбленных» — это самый камерный спектакль фестиваля, посмотреть его смогут всего 37 зрителей, которые расположатся прямо на сцене нашего театра. Постановка без слов, для взрослых.
— Это маленькие куколки, которыми работают по 2-3 актера, — рассказала Марина Протасова. — Черный кабинет — такая особая форма в театре кукол. И вот эти кукол живут так подробно: они ездят на велосипедах, ходят, танцуют, слушают оркестр… И оркестр сам играет, маленький, кукольный… Каждому будет, на что посмотреть и над чем подумать.
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Самый родной герой
Владимирский областной театр кукол приготовил к фестивалю премьерный спектакль, работа над которым началась еще весной. «Илья — богатырь из Мурома» (6+) — это история о нашем знаменитом герое, рассказанная и разыгранная солдатами на привале. Пьесу написал драматург из Тулы Рагим Мусаев, а кукол и декорации создал художник из Ижевска Денис Токарев, который уже работал с нашим театром кукол.
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Иноземные гости
Театр кукол из Болгарии покажет спектакль «Задявки, Надигравки» («Шутки шутками») (6+), а гости из Узбекистана порадуют «Музыкальной чайхоной». Это музыкально-танцевальные постановки, которые будут понятны и без слов. Смотреть на работу иностранных театров всегда интересно: иная техника кукол, разные школы.
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Оригинальное прочтение классики
Знакомая с детства «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» Тульского театра кукол удивит зрителей нетипичной постановкой и будет скорее напоминать миф, чем привычную волшебную историю. Уже полюбившийся владимирским зрителям крымский театр покажет постановку по рассказам Антона Чехова (12+).
— Очень интересен спектакль оренбургского театра «Уважаемые граждане!» (12+) по рассказам Зощенко, — поделилась своими впечатлениями директор Владимирского театра кукол Ирина Попова. — Мне приходилось видеть его на нескольких фестивалях, и каждый раз смотрела с удовольствием.
Взрослым зрителям понравится. Волгоградский театр привезет гоголевскую «Ночь перед Рождеством» (12+), где актеры и куклы играют вместе.
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Представление лучших из лучших
На закрытии фестиваля 26 сентября представят победителей, которые получат диплом и памятную статуэтку. Лучших из лучших определят в шести номинациях: лучший спектакль, лучшая режиссерская работа, лучшая актерская работа, лучшее художественное оформление, лучшее музыкальное оформление и специальный приз жюри. Завершится фестиваль большим кукольным концертом в областном театре кукол.
Татьяна Лысова
Фото Владимирского театра кукол
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