Сотрудники «Призыва» сказали всё, что думают

«Призыву» исполнилось 100 и 2 года. «Двушечку» мы обособили потому, что она символизирует новый этап в жизни знаменитого владимирского издания. В сентябре 2017-го «Призыв» полностью перешёл в Интернет. Это дало возможность остаться вместе с аудиторией, сменившей печатную прессу на гаджеты, и расширить форматы, добавив к тексту и фотографиям видео во всём его многообразии – от стримов до тематических программ. Обновлению «Призыва» помогло то, что его коллектив — это молодые, позитивные и очень талантливые люди. Убедитесь в этом, посмотрев праздничный выпуск программы «Бредешок».