Сотрудники ГИБДД пришли в школы и колледжи

Школьникам и студентам нужно освежить знания о правилах дорожного движения. Летом, в каникулы, они их подзабыли. Это подтверждает всплеск аварийности с участием детей в первые недели сентября. Поэтому инспектора регионального управления ГИБДД провели профилактические мероприятия в общеобразовательных и средних профессиональных учебных заведениях.

В 2019 году во Владимире зарегистрировано 37 аварий с участием детей. 43 несовершеннолетних получили травмы.

Каждый третий ребенок пострадал в ДТП как пешеход. При этом в семи случаях наезды на детей произошли в зоне действия нерегулируемых пешеходных переходов, ещё в пяти случаях дети перебегали дорогу в неположенном месте. Впрочем, часто в тяжких последствиях ДТП виноваты и взрослые.

— Как показывает статистика, к трагическим последствиям на дорогах приводит, прежде всего, пренебрежительное отношение взрослых. В 53% (23 человека) происшествий виновны водители транспортных средств, которые перевозили детей и подростков и подвергли их жизнь и здоровье опасности, — поясняют в ГИБДД.

Как «Призыв» сообщал ранее, ГИБДД раскритиковала «островки безопасности» на трех пешеходных переходах, расположенных у школ Владимира. В Госавтоинспекции выступают за искусственные неровности. Только они смогут заставить водителей-лихачей сбавить скорость.

Анна Тумановская

Фото УГИБДД по Владимирской области