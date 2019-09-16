Сотрудники больницы: «Нам сказали заткнуться в тряпочку»

Техническим работникам районной больницы города Александрова предложили «заткнуться» и не раздувать скандал. Об этом возмущенные кастелянши и уборщицы рассказали редакции «Призыва». По словам женщин, неприятный разговор состоялся с одним из руководителей медучреждения по телефону во время визита в больницу съемочной группы федерального канала. Возмущенных людей, на камеру рассказавших о проблемах с заработанной платой, якобы попросили держать язык за зубами.

— Нам позвонили и сказали, что надо «заткнуться в тряпочку». Заявили, что другой работы в Александрове нет, и нам стоит хорошенько подумать, прежде чем жаловаться журналистам и писать письма в вышестоящие инстанции, — пояснили «Призыву» оскорбленные женщины, — Мы так понимаем, что на нас началась охота. Нам говорят, куда бы мы не жаловались, всё равно запросы отправят на места.

Люди говорят, что просто хотели получить ответы на вопрос, почему заработанная плата за август оказалась меньше обычного.

— Если бы нас собрали, все объяснили, что денег не хватает, ситуация сложная, надо подождать, мы бы поняли и даже не обращались бы в СМИ, — говорят женщины. — А получается, мы ещё и виноваты. Нам сказали, что мы шушера. И если нам что-то не нравится, можем увольняться.

Кастелянши и уборщицы не готовы мириться с таким положением.

Они написали обращение на имя руководителей страны и Владимирской области. Его подписали более 30 человек. Там не упоминается про оскорбления в адрес сотрудников. Речь идет только о заработной плате. Но если понадобится, люди напишут ещё одно письмо, уверяют сотрудники медучреждения.

Между тем, в областном департаменте здравоохранения проблемы, кажется, даже не замечают. Ведомство уверяет, что сотрудники медучреждения встретились с главным врачом. Людям объяснили, что финансовые потери вынужденные. Больница не зарабатывает, а потому денег на уборщиц, кастелянш и кухонных работников нет. Сотрудники Александровской районной больницы ответами удовлетворены, заявлений об увольнении в отдел кадров не поступало, пояснили «Призыву» в пресс-службе облздрава.

Ранее «Призыв» сообщал, что из Александровской больницы собрались увольняться сразу 12 медсестер. Причиной стало сообщение руководства учреждения о сокращении стимулирующих надбавок в объеме 50%. Однако сотрудники, написавшие заявления, в итоге отозвали их.

Полина Тарбеева

Фото: debzcooper.com