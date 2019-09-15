Сотня тюнингованных авто добралась до Суздаля

Десятая автомобильная премия Tuning Car Awards проводится в Суздале. У всех владимирцев еще есть шанс увидеть это грандиозное шоу (6+). Автомобильный сход организован в туркомплексе «Суздаль», на берегу реки Каменка. Отличное место для отдыха и зрелищ. Тюнинг большинства авто завораживает.

Вход на мероприятие платный – 400 рублей. Но подобные шоу в пределах региона случаются нечасто.

— Такие машины собираются вместе крайне редко. Это бомба. Больше сотни стэнс-проектов. Помимо этого много призов и конкурсов. Детская зона с аква-гримом. Можно бесплатно разукрасить свой автомобиль специальной смываемой краской, — рассказывает один из организаторов автопремии Андрей Даведьянов.

Громкая мощная музыка, шашлыки, беспроигрышная лотерея, игры на попадание мяча в бочку, пляжный волейбол – лишь малая часть развлечений. На главной сцене соревновались брэйк-дансеры, показывали мастер-класс трюкачи на велосипедах, выступали рэп-исполнители.

«Призыв» провёл прямые эфиры с Tuning Car Awards. Их можно посмотреть здесь.

Анна Тумановская

Фото «Призыв»

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