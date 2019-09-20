Сотни спортсменов-любителей выйдут на старт «Кросса нации»

Владимирская область отметит Всероссийский день бега «Кросс нации» массовыми забегами. Во Владимире спортсменов-любителей ждут в Загородном парке завтра, 21 сентября. Принять участие в забеге могут горожане всех возрастов с любым уровнем спортивной подготовки. Главное условие – наличие медицинской справки. Также бегунам нужно захватить с собой паспорт. Старт и финиш пройдет на стадионе парка. Торжественное открытие соревнований — в 11.40.

В этом году будут организованы восемь забегов:

12.00 — забег на 1000 м (девочки 2008-09 г.р.);

12.10 — забег на 1000 м (мальчики 2008-09 г.р.);

12.20 — забег на 1000 м (девочки 2006-07 г.р.);

12.30 — забег на 1000 м (мальчики 2006-07 г.р.);

12.40 — забег на 1000 м (девочки 2004-05 г.р.);

12.50 — забег на 1000 м (мальчики 2004-05 г.р.);

13.00 — забег на 2000 м (юноши и девушки 2002-03 г.р.);

13.15 — забег на 4000 м (мужчины и женщины 2001 г.р. и старше);

13.45 — церемония награждения.

Владимир присоединился ко Дню бега

Спортсмены, занявшие первые места в своих категориях, будут награждены кубками, медалями и дипломами, а призеры — медалями и дипломами. Предварительная регистрация участников соревнований проводится по телефону: (4922) 54-53-89, а также по электронной почте sportnew_fok4@mail.ru. Зарегистрироваться можно будет и на месте проведения соревнований — с 10.00 до 11.40.

Во Владимире день бега «Кросс нации» проводится с 2005 года. Это самое масштабное по числу и географии участников спортивное мероприятие в России. Оно проводится во всех 85 регионах нашей страны. Организаторы ожидают, что в этом году на «Кросс нации» выйдут полмиллиона россиян.

Как еще интересно провести выходные дни, читайте в афише «Призыва».

Ольга Ефремова

Фото: vladimir-city.ru