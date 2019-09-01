Сотни горожан признались в любви Владимиру

В День города Владимира администрация областного центра наградила призеров и победителей конкурса «Я люблю Владимир». Сотни людей в течение лета присылали в соцсети мэрии фотографии с видами родного города. Кто делал селфи в одиночку, кто фотографировался на фоне городских улиц всей семьёй. Излюбленные места съёмок – пешеходная зона на Георгиевской, Патриарший сад, бульвар Пушкина с панорамным видом.

Церемония награждения стала настоящим праздником, поскольку владимирцам дали возможность высказать слова любви к городу с центральной сцены в стихах. Не побоялись публики и малыши, которые с удовольствием выступили с трогательной речью. Всем участникам конкурса предложили делиться в группах администрации своими фотографиями с Дня города.

В праздник проводилась масса бесплатных игр, мастер-классов и дегустаций. От Соборной площади до Студеной горы владимирцев встречали интересными забавами и активностями. «Призыв» вел прямые трансляции со всех основных площадок празднеств. Их можно посмотреть здесь и здесь.

Анна Тумановская

Фото администрации Владимира