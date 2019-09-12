18+

Состояние ФАПов Судогодского района возмутило прокуратуру

Ведомство озвучило результаты проверки

Фельдшерско-акушерские пункты Судогодской центральной районной больницы имени Поспелова не прошли проверку прокуратуры. По данным ведомства, выявлены многочисленные нарушения законодательства. Проведенный осмотр показал, что большая часть ФАПов требует проведения капитального и косметического ремонта. Необходимо обновить материально-техническую базу.

Четыре ФАПа на территории района не работают вовсе.

С целью устранения нарушений главному врачу Судогодской районной больницы им. Поспелова внесено представление. Сейчас оно находится на рассмотрении.

Ранее «Призыв» сообщал, что закрытие грозит пункту неотложной медицинской помощи в посёлке Головино Судогодского района.

Ольга Ефремова 

Фото: vladmedicina.ru

Теги: , ,

Обсуждение

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Ваше имя (обязательно)

Ваш телефон (обязательно)

Сообщение