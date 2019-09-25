Снаряд нашли на базе металлолома в Коврове

В Коврове работник пункта приема лома нашел неизвестный снаряд. По информации «Призыва», полученной из собственных источников, с большой долей вероятности он может быть боевым. В настоящее время место ЧП оцеплено, все работники базы эвакуированы. В городе оружейников ждут специалистов из Владимира. Им предстоит установить, что это за снаряд и по необходимости обезвредить его.

Инцидент произошел сегодня днем на улице Свердлова. В срочном порядке место ЧП перекрыли. Движение транспорта было приостановлено. Пешеходам ограничен проход. Официальной информации почти нет. На Свердлова работают сотрудники ФСБ. Каким образом снаряд попал в пункт приема лома — еще предстоит установить.

Ранее «Призыв» сообщал, что в Радужном нашли снаряд прошлых лет. Подозрительный предмет был обнаружен во время проведения строительных работ на территории «Лазерного центра». Осмотрев боеприпас, взрывотехники пришли к выводу, что это 45-миллиметровый артиллерийский снаряд, покрытый коррозией.

Полина Тарбеева

Фото прислано читателем «Призыва»