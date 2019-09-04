Смерть подростка признали несчастным случаем

Расследование уголовного дела по факту гибели 14-летнего школьника в Муроме завершено. Мальчик утонул в Оке. Трагедия произошла в результате несчастного случая. К такому выводу пришли следователи. По данным пресс-службы СУ СКР по Владимирской области, версия о бездействия должностных лиц, ответственных за безопасность граждан на воде, была тщательно исследована.

На следствии должностные лица не отрицали, что в месте гибели мальчика не был установлен запрещающий знак, поскольку этот участок зарос кустарником и травой и не считался местом для массового купания. В районе села Карачарово, где обычно собирались люди, аншлаги были расставлены.

За гибель подростка никого не накажут.

Трагедия произошла 3 июня. Не предупредив родителей, мальчик в компании ровесников отправился на левый берег Оки в район железнодорожного моста. Несмотря на сильный ветер и волны, ребята поплыли к бую, расположенному в центре реки. Добравшись до плавучего знака, мальчики поплыли к берегу, но 14-летний подросток не рассчитал свои силы, не смог доплыть до берега и утонул.

Ранее «Призыв» писал, что возбуждено уголовное дело по факту гибели 4-летнего ребёнка в Александровском районе. Девочка, находившаяся под присмотром бабушки, утонула в пруду.

Ольга Ефремова

Фото: cheltv.ru