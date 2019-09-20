Следователи назвали вероятную причину страшного пожара в Вяткино

Причиной пожара в многоквартирном доме поселка Вяткино могло стать неосторожное курение. Такую версию выдвинуло следствие по результатам осмотра места происшествия и опроса местных жителей. Выяснилось, что погибший 51-летний мужчина, проживавший со своей 81-летней матерью, злоупотреблял спиртным. А еще курил, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Соседи опасались, что такие пристрастия могут привести к печальным последствиям.

Пожар в пятиэтажном доме по улице Прянишникова произошел накануне вечером.

8 человек, в том числе четверо детей, были спасены. Тела хозяина квартиры на 4 этаже и его матери обнаружены после ликвидации пожара.

— Глава поселка Вяткино совместно со специалистами оценил техническое состояние жилого дома, власти оказывают необходимое содействие жителям соседних квартир, пострадавших при ликвидации пожара, — уточняет пресс-служба СУ СКР по Владимирской области.

Ранее «Призыв» сообщал, что по версии ГУ МЧС России по Владимирской области, предварительной причиной пожара могла стать неисправность электрооборудования.

Ольга Ефремова

Фото ГУ МЧС России по Владимиркой области